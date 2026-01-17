Truyền thông Trung Quốc dành sự tôn trọng đặc biệt cho U23 Việt Nam.

Sự lì lợm, kỹ thuật và khả năng kết liễu đúng thời điểm của U23 Việt Nam sau trận tứ kết đã khiến báo chí Trung Quốc phải thay đổi góc nhìn.

Truyền thông Trung Quốc tôn trọng U23 Việt Nam

Nguồn tin của Xoilacz xác nhận, chiến thắng 3-2 đầy kịch tính trước U23 UAE tại tứ kết U23 châu Á 2026 không chỉ đưa U23 Việt Nam vào nhóm bốn đội mạnh nhất giải, mà còn tạo ra làn sóng đánh giá tích cực từ truyền thông Trung Quốc. Nhiều tờ báo lớn tại quốc gia này đã dành những bài phân tích chi tiết, thể hiện sự nể phục rõ rệt dành cho đại diện Đông Nam Á.

Theo nhận định của Sohu, U23 Việt Nam không đơn thuần chiến thắng nhờ tinh thần hay may mắn. Đội bóng của Kim Sang-sik cho thấy sự trưởng thành toàn diện về tư duy chơi bóng, đặc biệt là khả năng giữ được cái đầu lạnh trong những thời khắc căng thẳng nhất của trận đấu kéo dài tới 120 phút.

Trang 163 đánh giá cao cách U23 Việt Nam xử lý trận đấu khi bị đối thủ gỡ hòa hai lần. Thay vì rối loạn hoặc đánh mất cấu trúc, các cầu thủ áo đỏ vẫn kiên trì tổ chức lối chơi, chờ đợi cơ hội rõ ràng trước khi tung ra đòn quyết định ở hiệp phụ.

Bàn thắng ấn định chiến thắng của Phạm Minh Phúc được truyền thông Trung Quốc xem là khoảnh khắc thể hiện rõ nhất bản lĩnh của U23 Việt Nam. Sohu nhận xét đây là pha lập công đến từ sự kiên nhẫn, kỷ luật chiến thuật và khả năng chọn thời điểm hoàn hảo – điều không phải đội bóng trẻ nào cũng làm được.

Bên cạnh Minh Phúc, Nguyễn Đình Bắc cũng được nhắc đến như một nhân tố tạo khác biệt. Báo chí Trung Quốc đánh giá cao tốc độ, khả năng xử lý bóng trong phạm vi hẹp và tư duy sáng tạo của tiền đạo này, coi anh là mối đe dọa thường trực với mọi hàng phòng ngự.

Đáng chú ý, một số bài viết còn so sánh kỹ thuật cá nhân của U23 Việt Nam với các đội bóng hàng đầu châu lục. Truyền thông Trung Quốc cho rằng khả năng phối hợp ngắn và thoát pressing của Việt Nam “không hề thua kém Nhật Bản”, qua đó giúp họ hóa giải ưu thế thể hình và sức mạnh của các đội bóng Tây Á.

Tuy vậy, các cây bút Trung Quốc cũng chỉ ra những điểm U23 Việt Nam cần cải thiện nếu muốn tiến xa hơn. Khả năng phòng ngự bóng bổng vẫn bị xem là mắt xích cần gia cố, nhất là khi đối thủ sở hữu nhiều cầu thủ cao to và chơi bóng dài hiệu quả.

Việc U23 Việt Nam cùng U23 Nhật Bản góp mặt ở bán kết được xem là dấu hiệu cho thấy sự dịch chuyển đáng chú ý của bóng đá trẻ châu Á, với khu vực Đông Á và Đông Nam Á đang dần khẳng định tiếng nói mạnh mẽ hơn.

Không chỉ truyền thông Trung Quốc, báo chí Arab cũng có cái nhìn tích cực. Các tờ như Emarat Al Youm hay Al-Khaleej thừa nhận U23 Việt Nam giành chiến thắng xứng đáng nhờ sự chắc chắn, tinh thần bền bỉ và khả năng tận dụng cơ hội vượt trội trong hiệp phụ.

Những lời khen từ nhiều khu vực khác nhau cho thấy U23 Việt Nam đã thực sự bước ra khỏi hình ảnh của một đội bóng “gây bất ngờ”. Ở thời điểm này, họ được nhìn nhận như một tập thể có bản sắc rõ ràng, đủ sức thách thức bất kỳ đối thủ nào trên hành trình chinh phục đỉnh cao châu lục.