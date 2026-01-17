Nhận định soi kèo Real Madrid vs Monaco lúc 03h00 ngày 21/1/2026

Soi kèo Châu Á Real Madrid vs Monaco: 1.94*1.75*1.96

Lượt trận thứ 7 Champions League, Real Madrid sẽ tiếp Monaco trên sân nhà với mục tiêu giành chiến thắng để giữ vị trí trong top 8 của mình. Đây không phải điều dễ thực hiện khi đối thủ của họ đang có thành tích bất bại gần đây

Real Madrid đã có chiến thắng sau khi thay HLV trưởng, tuy nhiên cách đá của họ vẫn tồn tại nhiều vấn đề và vẫn cần thời gian để có thể chơi ổn định. Các cầu thủ của HLV Alvaro Arbeloa sẽ tiếp tục hành trình của mình tại Champions League với mục tiêu giành chiến thắng để giữ vị trí trong top 8 của mình. Tuy nhiên đối thủ của họ, Monaco bất bại cả 5 lượt đấu gần nhất tại Champions League nên đây sẽ là trận đấu không dễ dàng. Nhiều khả năng đội bóng Tây Ban Nha sẽ chỉ có được kết quả hòa trận này.

Monaco đang chơi không tốt tại Ligue 1 khi để thua cả 4 vòng đấu gần nhất, nhưng tại các giải đấu cup thì họ lại chơi rất ổn và các chiến thắng gần nhất của họ đều tại các trận đá cup. Ở Champions League các cầu thủ Monaco chỉ thua lượt trận đầu tiên và họ bất bại các trận đấu sau đó để đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng. Rõ ràng đây là điều sẽ giúp đội bóng nước Pháp cảm thấy tự tin hơn và họ cũng muốn chấm dứt chuỗi trận thua tại Ligue 1 vừa qua nên sẽ chơi quyết tâm trận này. Nhiều khả năng Monaco sẽ chơi tốt và có điểm ra về.

Như nhận định ở trên, Real Madrid chưa có được sự ổn định trong lối chơi sau khi đổi HLV. Trong khi đó Monaco lại đang chơi tốt tại Champions League với chuỗi trận bất bại nên rất có thể đội bóng Tây Ban Nha sẽ chỉ có 1 điểm trận này. Nên với tỉ lệ kèo Real Madrid chấp 1.75 thì người chơi nên đặt cửa cho Monaco thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Monaco

Soi kèo Tài xỉu Real Madrid vs Monaco: 1.97*3.5*1.91

Monaco sẽ bước vào trận đấu với đội hình thiên về phòng ngự, thực tế các lượt trận gần đây tại Champions League hàng thủ của họ chơi không đến nỗi nào. Đây là điều sẽ khiến hàng công đang có nhiều vấn đề của Real Madrid gặp nhiều khó khăn và trận đấu có ít bàn thắng được ghi. Nên với kèo tổng số bàn thắng là 3.5 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Xỉu thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Xỉu cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Real Madrid vs Monaco: 1.91*0.75*1.99

Real Madrid sẽ là đội chơi tốt hơn trong 45 phút đầu tiên, họ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn về phía khung thành Monaco nhưng rất có thể không tận dụng được và phải bước vào giờ nghỉ với tỉ số hòa. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Real Madrid chấp 0.75 thì người chơi nên đặt cửa cho Monaco thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Đội hình dự kiến