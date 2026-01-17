Trang chủ  /  Soi kèo  /  Nhận định soi kèo Real Madrid vs Monaco lúc 03h00 ngày 21/1/2026

Nhận định soi kèo Real Madrid vs Monaco lúc 03h00 ngày 21/1/2026

  • 00:48 - 18/01/2026

Soi kèo Châu Á Real Madrid vs Monaco: 1.94*1.75*1.96

Lượt trận thứ 7 Champions League, Real Madrid sẽ tiếp Monaco trên sân nhà với mục tiêu giành chiến thắng để giữ vị trí trong top 8 của mình. Đây không phải điều dễ thực hiện khi đối thủ của họ đang có thành tích bất bại gần đây

Real Madrid đã có chiến thắng sau khi thay HLV trưởng, tuy nhiên cách đá của họ vẫn tồn tại nhiều vấn đề và vẫn cần thời gian để có thể chơi ổn định. Các cầu thủ của HLV Alvaro Arbeloa sẽ tiếp tục hành trình của mình tại Champions League với mục tiêu giành chiến thắng để giữ vị trí trong top 8 của mình. Tuy nhiên đối thủ của họ, Monaco bất bại cả 5 lượt đấu gần nhất tại Champions League nên đây sẽ là trận đấu không dễ dàng. Nhiều khả năng đội bóng Tây Ban Nha sẽ chỉ có được kết quả hòa trận này.

Monaco đang chơi không tốt tại Ligue 1 khi để thua cả 4 vòng đấu gần nhất, nhưng tại các giải đấu cup thì họ lại chơi rất ổn và các chiến thắng gần nhất của họ đều tại các trận đá cup. Ở Champions League các cầu thủ Monaco chỉ thua lượt trận đầu tiên và họ bất bại các trận đấu sau đó để đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng. Rõ ràng đây là điều sẽ giúp đội bóng nước Pháp cảm thấy tự tin hơn và họ cũng muốn chấm dứt chuỗi trận thua tại Ligue 1 vừa qua nên sẽ chơi quyết tâm trận này. Nhiều khả năng Monaco sẽ chơi tốt và có điểm ra về.

nhan-dinh-soi-keo-real-madrid-vs-monaco-luc-03h00-ngay-21-1-2026-1
Nhận định soi kèo Real Madrid vs Monaco lúc 03h00 ngày 21/1/2026

Như nhận định ở trên, Real Madrid chưa có được sự ổn định trong lối chơi sau khi đổi HLV. Trong khi đó Monaco lại đang chơi tốt tại Champions League với chuỗi trận bất bại nên rất có thể đội bóng Tây Ban Nha sẽ chỉ có 1 điểm trận này. Nên với tỉ lệ kèo Real Madrid chấp 1.75 thì người chơi nên đặt cửa cho Monaco thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Monaco

Soi kèo Tài xỉu Real Madrid vs Monaco: 1.97*3.5*1.91

Monaco sẽ bước vào trận đấu với đội hình thiên về phòng ngự, thực tế các lượt trận gần đây tại Champions League hàng thủ của họ chơi không đến nỗi nào. Đây là điều sẽ khiến hàng công đang có nhiều vấn đề của Real Madrid gặp nhiều khó khăn và trận đấu có ít bàn thắng được ghi. Nên với kèo tổng số bàn thắng là 3.5 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Xỉu thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Xỉu cả trận

nhan-dinh-soi-keo-real-madrid-vs-monaco-luc-03h00-ngay-21-1-2026-2
Tỉ lệ kèo Real Madrid vs Monaco

Soi kèo Hiệp 1 Real Madrid vs Monaco: 1.91*0.75*1.99

Real Madrid sẽ là đội chơi tốt hơn trong 45 phút đầu tiên, họ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn về phía khung thành Monaco nhưng rất có thể không tận dụng được và phải bước vào giờ nghỉ với tỉ số hòa. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Real Madrid chấp 0.75 thì người chơi nên đặt cửa cho Monaco thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Đội hình dự kiến

Dự đoán tỉ số trận đấu: Real Madrid 1 – 1 Monaco (Chọn Monaco và Xỉu trận)

Từ khóa:

Bình Luận

Bài Viết Liên Quan

Nhận định soi kèo Coventry City vs Millwall lúc 02h45 ngày 21/1/2026

Nhận định soi kèo Coventry City vs Millwall lúc 02h45 ngày 21/1/2026
Martinelli bùng nổ, chiều sâu Arsenal lên tiếng đúng lúc

Martinelli bùng nổ, chiều sâu Arsenal lên tiếng đúng lúc
Nhận định soi kèo Bodo Glimt vs Manchester City lúc 00h45 ngày 21/1/2026

Nhận định soi kèo Bodo Glimt vs Manchester City lúc 00h45 ngày 21/1/2026
Madueke lỡ hẹn trên chấm 11m, Arsenal không còn toàn thắng phạt đền

Madueke lỡ hẹn trên chấm 11m, Arsenal không còn toàn thắng phạt đền
Arteta mượn ‘vũ khí’ của Klopp để hoàn thiện cỗ máy Arsenal

Arteta mượn ‘vũ khí’ của Klopp để hoàn thiện cỗ máy Arsenal
Từ cậu bé bị cha ngăn cản đến người hùng đưa U23 Việt Nam vào bán kết

Từ cậu bé bị cha ngăn cản đến người hùng đưa U23 Việt Nam vào bán kết

Tin Nóng

Đồng hành cùng Xoilac TV kênh phát sóng trực tiếp bóng đá hôm nay với đường truyền full HD tốc độ cao và bình luận hấp dẫn. Cập nhật link xem bóng đá trực tuyến Xoilacz.TV phát sóng tất cả các giải đấu đang được quan tâm hiện nay. Ngoài tên gọi Xôi Lạc TV, bạn có thể biết đến chúng tôi là Xoivo TV tructiepbongda cập nhật lịch thi đấu đầy đủ, tin bóng đá mới, video highlight, bảng xếp hạng, kết quả, kiến thức bóng đá... tất cả thông tin về môn thể thao vua sẽ được tổng hợp từ Xoilac. Truy cập website để có những giây phút Ăn Xôi Lạc Xem Bóng Đá trực tuyến.

Địa chỉ: 231 Đỗ Quang, Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000.

Điều hành hoạt động : Võ Hà Chiến

#XoilacTV #Xoilac #tructiepbongda #xembongda #bongdatructuyen

Email: [email protected]

Open - Closed: 24h every day.

DMCA.com Protection Status

Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.

Đơn vị chủ quản: 8XBET Nhà cái uy tín số 1 Châu Á - Đối tác chính thức của CLB Manchester City.
Copyright © 2020 Xoilac TV, All rights reserved.