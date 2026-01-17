Nhận định soi kèo Kairat Almaty vs Club Brugge lúc 22h30 ngày 20/1/2026

Soi kèo châu Á Kairat Almaty vs Club Brugge: 1.93*-1.0*1.97

Kairat Almaty bước vào trận đấu này với tâm thế không còn gì để mất. Hiện tại, đại diện của Kazakhstan đang đứng “đội sổ” tại Champions League (hạng 36) với chỉ duy nhất 1 điểm sau 6 trận đã đấu. Phong độ gần đây của họ tại đấu trường châu Âu là rất đáng báo động với chuỗi 6 trận toàn hòa và thua. Tuy nhiên, tại giải quốc nội, Kairat vừa lên ngôi vô địch Kazakhstan Premier League 2025 đầy thuyết phục. Điểm tựa lớn nhất của thầy trò HLV Rafael Urazbakhtin chính là phong độ sân nhà. Dù từng để thua Real Madrid 0-5, nhưng Kairat thường chơi rất khó chịu tại Almaty Ortalyk nhờ lợi thế địa lý và khí hậu khắc nghiệt, minh chứng là các trận thắng hủy diệt 5-0 trước Zhetysu hay 3-1 trước Zhenis gần đây.

Bên kia chiến tuyến, Club Brugge dù xếp trên đối thủ (hạng 30 với 4 điểm) nhưng cũng đang trải qua giai đoạn khủng hoảng trầm trọng. Tại giải VĐQG Bỉ, họ vừa đánh mất ngôi đầu và để thua 2 trận liên tiếp trước Charleroi và RAAL La Louviere. Phong độ sân khách của Club Brugge tại Champions League mùa này cũng không hề khả quan với 3 trận thua liên tiếp và thường xuyên để thủng lưới nhiều bàn (thua 0-4 trước Bayern, 0-3 trước Sporting). Việc phải di chuyển quãng đường dài hơn 5.000km đến Trung Á trong bối cảnh phong độ đang chạm đáy sẽ là thử thách cực đại cho đại diện nước Bỉ. Dù được đánh giá cửa trên với kèo chấp -1.0, nhưng với tinh thần rệu rã hiện tại, Club Brugge rất khó có một chiến thắng cách biệt.

Lịch sử chưa ghi nhận cuộc đối đầu chính thức nào giữa hai đội trong 5 trận gần nhất. Tuy nhiên, xét về tỷ lệ thắng kèo châu Á, Kairat Almaty đang chiếm ưu thế hơn khi được chơi trên mặt sân “đi dễ khó về” của mình.

Chọn: Kairat Almaty

Soi kèo tài xỉu Kairat Almaty vs Club Brugge: 2.01*3.0*1.87

Cả Kairat Almaty và Club Brugge đều sở hữu hàng phòng ngự cực kỳ lỏng lẻo tại sân chơi châu lục. Kairat đã để thủng lưới tới 15 bàn sau 6 trận (trung bình 2.5 bàn/trận), trong khi Club Brugge cũng không kém cạnh với 16 bàn thua. Đặc biệt, các trận đấu sân khách của Club Brugge thường xuyên xuất hiện “mưa bàn thắng” do lối chơi lấy công bù thủ nhưng hàng thủ lại thường xuyên mắc sai lầm. Với việc cả hai đội đều cần 3 điểm để cải thiện vị trí, một thế trận cởi mở và đôi công ngay từ đầu là điều có thể dự báo trước. 4/5 trận gần nhất của Club Brugge có từ 3 bàn trở lên, do đó cửa Tài là lựa chọn sáng giá dành cho người chơi của kênh Xoi lacz TV.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo hiệp 1 Kairat Almaty vs Club Brugge: 1.80*-0.5*2.11

Với lợi thế sân nhà và tinh thần hưng phấn sau chức vô địch quốc gia, Kairat Almaty thường nhập cuộc rất chủ động. Trong trận gặp Real Madrid trước đó, họ thậm chí đã có cơ hội nguy hiểm ngay từ những giây đầu tiên. Trong khi đó, Club Brugge thường có thói quen nhập cuộc chậm và dễ bị ngợp trong khoảng 30 phút đầu khi đá sân khách. Việc Club Brugge chấp -0.5 trong hiệp 1 là mức kèo khá mạo hiểm cho cửa trên khi họ đang có chuỗi 2 trận liên tiếp không thể ghi bàn trong hiệp thi đấu đầu tiên. Kairat hoàn toàn có thể cầm chân đối thủ hoặc thậm chí tạo bất ngờ sớm.

Chọn: Kairat Almaty

Kairat Almaty 2-2 Club Brugge (Chọn Kairat Almaty và Tài trận).