Nhận định soi kèo Coventry City vs Millwall lúc 02h45 ngày 21/1/2026

Soi kèo châu Á Coventry City vs Millwall: 1.93*0.75*1.97

Coventry City đang thể hiện một sức mạnh hủy diệt và xứng đáng với ngôi vương tại giải Hạng nhất Anh mùa này. Hiện tại, đội bóng của HLV Frank Lampard đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 55 điểm sau 27 vòng đấu, tạo ra khoảng cách 6 điểm với đội xếp thứ hai. Sức mạnh của Coventry City nằm ở hàng công khủng khiếp nhất giải đấu khi đã nã vào lưới các đối thủ tới 59 bàn thắng.

Điểm tựa lớn nhất của Coventry chính là sân nhà Coventry Building Society Arena. Tại đây, họ đang sở hữu phong độ cực kỳ đáng sợ khi giành tới 9 chiến thắng trong 10 trận gần nhất. Mới đây nhất, họ đã khuất phục “Bầy cáo” Leicester City với tỷ số 2-1. Việc chỉ phải tiếp đón một Millwall có hàng thủ không quá chắc chắn là cơ hội không thể tốt hơn để Coventry củng cố ngôi đầu.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Millwall đang đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng với 46 điểm. Dù vị trí khá cao nhưng những con số thống kê lại cho thấy sự bất ổn của đội bóng này. Millwall là đội bóng hiếm hoi trong top 5 có hiệu số bàn thắng bại âm (-2), cho thấy hàng thủ của họ thường xuyên để thủng lưới trước các đối thủ mạnh. Phong độ sân khách của Millwall cũng là một dấu hỏi lớn khi trong 10 chuyến hành quân gần đây, họ chỉ giành được 3 chiến thắng và đã để thua tới 4 trận, tiêu biểu là thảm bại 1-5 trước Burnley tại FA Cup vừa qua.

Lịch sử đối đầu cũng đang ủng hộ đội chủ nhà một cách tuyệt đối. Trong 5 lần chạm trán gần nhất tại Championship, Coventry City giành tới 4 chiến thắng, trong đó có trận thắng hủy diệt 4-0 ngay trên sân của Millwall vào tháng 10/2025. Với mức chấp 0.75, đặt niềm tin vào đội cửa trên Coventry là lựa chọn vô cùng sáng suốt dành cho người chơi của kênh Xôi Lạc TV.

Chọn: Coventry City

Soi kèo tài xỉu Coventry City vs Millwall: 1.86*2.5*2.02

Trận đấu này hứa hẹn sẽ mang đến một kịch bản bùng nổ bàn thắng. Coventry City sở hữu hàng công hiệu quả nhất giải (trung bình hơn 2 bàn/trận) và họ luôn chơi tấn công rực lửa mỗi khi được trở về tổ ấm. Thống kê cho thấy 6/10 trận sân nhà gần nhất của Coventry đều kết thúc với từ 3 bàn trở lên. Trong khi đó, Millwall dù chơi phòng ngự không tốt nhưng lại có khả năng phản công khá sắc bén, minh chứng là việc họ thường xuyên ghi bàn trong các chuyến làm khách gần đây (thắng Watford 2-0). Với tính chất của một trận cầu top đầu, hai đội sẽ không ngần ngại chơi đôi công, và cửa Tài 2.5 là một địa chỉ đầu tư tiềm năng.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo hiệp 1 Coventry City vs Millwall: 1.82*0.25*2.08

Với lợi thế sân nhà và tinh thần đang lên cao, Coventry chắc chắn sẽ tràn lên ép sân ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trong trận đấu lượt đi mùa này, Coventry đã chứng minh sự áp đảo khi ghi bàn sớm và kết thúc với thắng lợi đậm đà. Millwall thường có xu hướng nhập cuộc chậm và dễ bị tổn thương trong khoảng 30 phút đầu trận trước những đội bóng chơi pressing tầm cao. Nhiều khả năng đội chủ nhà sẽ có bàn thắng dẫn trước ngay trong 45 phút đầu tiên để tạo lợi thế tâm lý.

Chọn: Coventry City

Đội hình dự kiến Coventry City vs Millwall

Dự đoán tỷ số Coventry City vs Millwall

Coventry City 3-1 Millwall (Chọn Coventry City và Tài trận).