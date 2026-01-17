Nhận định soi kèo Bodo Glimt vs Manchester City lúc 00h45 ngày 21/1/2026

Soi kèo châu Á Bodo Glimt vs Manchester City: 1.87*-1.5*2.03

Bodo Glimt hiện đang đứng ở vị trí thứ 32 trên bảng xếp hạng UEFA Champions League với vỏn vẹn 3 điểm sau 6 vòng đấu. Dù vừa kết thúc giải quốc nội 2025 với vị trí Á quân và có phong độ ghi bàn khá tốt tại giải Na Uy (85 bàn/30 trận), nhưng bước ra sân chơi châu lục, đội bóng của HLV Kjetil Knutsen vẫn cho thấy sự chênh lệch lớn về đẳng cấp. Phong độ gần đây của Bodo Glimt tuy có những chiến thắng đậm ở các trận giao hữu đầu năm 2026 (thắng DVTK 4-1, Groningen 4-0), nhưng thực tế họ đã không thắng trong 6 trận gần nhất tại Champions League. Về phong độ sân nhà, dù sân Aspmyra có mặt cỏ nhân tạo khó chịu, nhưng Bodo Glimt đã bộc lộ nhiều lỗ hổng nơi hàng thủ khi để thủng lưới tới 3 bàn trong trận thua Juventus gần nhất tại đây.

Phía bên kia chiến tuyến, Manchester City đang xếp hạng 4 tại Champions League với 13 điểm và rất cần một chiến thắng để củng cố vị trí trong top 8. Dù vừa để thua Manchester United tại Premier League, nhưng thất bại đó có thể xem là “gáo nước lạnh” cần thiết để thầy trò HLV Pep Guardiola tập trung tối đa cho đấu trường châu Âu. Phong độ gần đây của Manchester City vẫn cực kỳ đáng sợ với những chiến thắng hủy diệt, điển hình là trận thắng 10-1 trước Exeter tại FA Cup cách đây không lâu. Xét về phong độ sân khách, dàn sao The Citizens vẫn duy trì được bản lĩnh với tỉ lệ kiểm soát bóng vượt trội và khả năng áp đặt thế trận cực tốt. Với sự trở lại mạnh mẽ của Erling Haaland trong ngày tái ngộ đội bóng quê hương, Manchester City chắc chắn sẽ không nương tay để sớm giành vé đi tiếp.

Lịch sử đối đầu trong 5 trận gần nhất và chọn đội thắng kèo: Đây là lần đầu tiên hai đội gặp nhau. Tuy nhiên, nhìn vào khoảng cách về trình độ đội hình và giá trị chuyển nhượng, Manchester City hoàn toàn vượt trội khi bất bại 6/7 trận gần nhất. Với việc Pep Guardiola thường xuyên yêu cầu các học trò đá “ép sân” đến những phút cuối cùng, mức kèo chấp -1.5 hoàn toàn nằm trong khả năng chinh phục của đại diện nước Anh. Bản lĩnh của một ứng cử viên vô địch sẽ được thể hiện đúng lúc sau cú vấp tại Derby.

Chọn: Manchester City

Soi kèo tài xỉu Bodo Glimt vs Manchester City: 1.95*3.5*1.93

Trận đấu này hứa hẹn sẽ bùng nổ bàn thắng khi cả hai đội đều sở hữu lối đá tấn công rực lửa. Bodo Glimt không có thói quen chơi lùi sâu kể cả khi gặp đối thủ mạnh, điều này vô tình sẽ mở ra rất nhiều khoảng trống cho những “máy chạy” như Jeremy Doku hay Phil Foden bên phía Man City khai thác. Thêm vào đó, Erling Haaland đang có phong độ cao và rất am hiểu các hậu vệ Na Uy, việc anh lập cú đúp hay hat-trick là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Với hàng thủ không thực sự chắc chắn của chủ nhà, mức tài xỉu 3.5 sẽ dễ dàng bị vượt qua. Chuyên gia soi kèo Xoi lacz TV tin tưởng trận đấu sẽ nổ Tài.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo hiệp 1 Bodo Glimt vs Manchester City: 2.07*-0.5*1.83

Với khao khát lấy lại hình ảnh sau trận thua Manchester United, Manchester City chắc chắn sẽ đẩy cao đội hình ngay từ những phút đầu tiên. Khả năng kiểm soát khu trung tuyến của Rodri và Bernardo Silva sẽ giúp City áp đặt hoàn toàn thế trận. Bodo Glimt dù có lợi thế sân nhà nhưng khó lòng đứng vững trước sức ép khủng khiếp từ những đợt hãm thành liên tục của đội khách. Nhiều khả năng Manchester City sẽ có bàn thắng dẫn trước ngay trong hiệp thi đấu đầu tiên.

Chọn: Manchester City

Đội hình dự kiến Bodo Glimt vs Manchester City

Dự đoán tỷ số Bodo Glimt vs Manchester City

Bodo Glimt 1-4 Manchester City (Chọn Manchester City và Tài trận).