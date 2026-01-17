Madueke lỡ hẹn trên chấm 11m, Arsenal không còn toàn thắng phạt đền.

Một khoảnh khắc kém may mắn của Noni Madueke đã khép lại chuỗi đá phạt đền hoàn hảo của Arsenal, dù đội bóng thành London vẫn tạm nắm lợi thế trước Portsmouth tại FA Cup.

Arsenal không còn toàn thắng phạt đền

Theo nguồn tin của Xoilacz, cuộc đối đầu giữa Portsmouth và Arsenal ở vòng 3 FA Cup đã mang đến một hiệp một đầy biến động tại Fratton Park. Khi tiếng còi kết thúc 45 phút đầu tiên vang lên, Pháo thủ là đội dẫn trước với tỷ số 2-1, nhưng cảm xúc để lại không hoàn toàn trọn vẹn.

Arsenal nhập cuộc trong bối cảnh phải chịu áp lực lớn từ các khán đài rực lửa của đội chủ nhà. Ngay phút thứ 3, hàng thủ đội khách đã bị trừng phạt khi Colby Bishop tận dụng sơ hở để mở tỷ số cho Portsmouth, đẩy Arsenal vào thế phải rượt đuổi từ rất sớm.

Bàn thua không khiến Arsenal nao núng. Chỉ ít phút sau, đội bóng của Mikel Arteta lấy lại thế trận bằng khả năng kiểm soát bóng vượt trội. Những pha phối hợp nhanh ở trung tuyến giúp Arsenal dần bóp nghẹt không gian chơi bóng của đối thủ.

Nỗ lực ấy nhanh chóng được đền đáp bằng bàn gỡ hòa ở phút thứ 8. Nhịp độ trận đấu sau đó hoàn toàn nghiêng về Arsenal, khi họ liên tục đẩy cao đội hình và gây sức ép lên hàng thủ Portsmouth.

Phút 26, thế trận áp đảo được cụ thể hóa bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Noni Madueke có pha đi bóng tốc độ bên cánh phải trước khi thực hiện đường tạt chính xác, tạo điều kiện để Gabriel Martinelli bật cao đánh đầu tung lưới đội chủ nhà.

Pha kiến tạo này cho thấy Madueke đóng vai trò quan trọng trong lối chơi tấn công của Arsenal. Cầu thủ chạy cánh người Anh liên tục khuấy đảo hành lang phải bằng tốc độ và kỹ thuật, buộc hàng phòng ngự Portsmouth phải hoạt động hết công suất.

Tuy nhiên, bước ngoặt đáng chú ý nhất của hiệp một lại đến ở những phút cuối. Madueke tiếp tục để lại dấu ấn khi tự mình đột phá qua hậu vệ Swanson, buộc đối phương phạm lỗi trong vòng cấm và mang về quả phạt đền cho Arsenal.

Trên chấm 11m, Madueke là người nhận trách nhiệm. Anh thực hiện cú chạy đà ngắt quãng quen thuộc, chờ thủ môn Bursik đổ người. Dù đã đánh lừa được người gác đền của Portsmouth, cú sút của Madueke lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Pha đá hỏng này không chỉ khiến Arsenal bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt, mà còn chính thức chấm dứt chuỗi đá phạt đền hoàn hảo của họ trong mùa giải năm nay. Trước đó, Pháo thủ đã thực hiện thành công cả bốn quả phạt đền trên mọi đấu trường.

Việc không thể tận dụng cơ hội “kết liễu” khiến Arsenal bước vào giờ nghỉ với lợi thế mong manh. Khoảng cách một bàn rõ ràng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là khi Portsmouth cho thấy họ sẵn sàng chơi đầy quyết tâm trước đối thủ mạnh hơn.

Dù vậy, hiệp một vẫn phản ánh bản lĩnh của Arsenal sau bàn thua sớm. Cách họ lật ngược thế cờ cho thấy sự chênh lệch về đẳng cấp, nhưng khoảnh khắc bỏ lỡ của Madueke cũng là lời nhắc nhở rằng ở các trận đấu cúp, chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến cục diện thay đổi nhanh chóng.